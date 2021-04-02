Онконавигатор

Ежегодно сотням тысяч россиян ставят онкологический диагноз. Впервые столкнувшись с ним, пациенты и их близкие часто не знают, куда обратиться, с чего начать лечение. В открытых источниках трудно найти ответы на множество возникающих вопросов. 

Онконавигатор — это информационный ресурс, цель которого — дать ответы на самые актуальные вопросы и сделать борьбу с онкозаболеванием максимально понятной на каждом этапе.

Дорожные карты

РАК ГОЛОВЫ И ШЕИ

РАК ЖКТ

РАК РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ

Онкогематология

опухоли костей и тканей

Онкоурология

РАК ЛЕГКОГО

Рак надпочечников

нейроэндокринные опухоли

Опухоли центральной нервной системы

Как пользоваться сайтом и быстро найти нужную информацию?

Рассказываем в видео!

важная информация

помощь юриста:

Если не выдают лекарства или направление

ЛЕЧЕНИЕ В КОММЕРЧЕСКОЙ КЛИНИКЕ:

принципы выбора и рекомендации

КАК БРОСИТЬ КУРИТЬ:

реальные советы нарколога

Онкология и питание:

рекомендации специалиста

КАК БЫТЬ С БОЛЬЮ:

советы специалиста по боли

ОНКОНАСТОРОЖЕННОСТЬ:

зачем она нужна

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ТЕСТИРОВАНИЯ:

что нужно для подбора таргетных препаратов

ОСТЕОРАДИОНЕКРОЗ ЧЕЛЮСТИ:

что делать если начались проблемы

НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ:

где можно получить помощь и какую именно

ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕТЕЙ:

как подойти к этому вопросу при онкологии

