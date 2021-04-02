Онконавигатор
Ежегодно сотням тысяч россиян ставят онкологический диагноз. Впервые столкнувшись с ним, пациенты и их близкие часто не знают, куда обратиться, с чего начать лечение. В открытых источниках трудно найти ответы на множество возникающих вопросов.
Онконавигатор — это информационный ресурс, цель которого — дать ответы на самые актуальные вопросы и сделать борьбу с онкозаболеванием максимально понятной на каждом этапе.
Дорожные карты
РАК ГОЛОВЫ И ШЕИ
РАК ЖКТ
РАК РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ
Онкогематология
опухоли костей и тканей
Онкоурология
нейроэндокринные опухоли
Опухоли центральной нервной системы
Как пользоваться сайтом и быстро найти нужную информацию?
Рассказываем в видео!