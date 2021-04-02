Ежегодно сотням тысяч россиян ставят онкологический диагноз. Впервые столкнувшись с ним, пациенты и их близкие часто не знают, куда обратиться, с чего начать лечение. В открытых источниках трудно найти ответы на множество возникающих вопросов.